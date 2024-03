Présidentielle 2024 : Les centrales syndicales imprégnés des propositions du candidat de Benno

Une délégation du directoire de campagne du candidat Amadou Bâ a demandé et obtenu une séance d'information des centrales syndicales nationales sur les propositions de leur candidat en direction des travailleurs et du mouvement syndical.



Cette rencontre entre la confédération des syndicats automones du Sénégal (Csa) en présence de responsables de haut niveau des centrales syndicales et les membres du directoire de campagne du candidat Amadou Bâ a permis à la délégation du candidat Amadou Ba de présenter les lignes directrices de son programme « pour une prosperité partagée » et l'intérêt particulier qu'il attache, une fois élu, à une gouvernance concertée du pays ainsi que la place que le mouvement syndical et les travailleurs en général devront y occuper.



Les dirigeants des centrales syndicales ont pris acte des propositions du candidat de Bennoo et ont renouvelé à cette occasion leur attachement à la paix et la stabilité du pays qui sont la condition de sauvegarde de l'emploi et de promotion d'une économie performante au profit du pays, des travailleurs et de leurs familles.



La délégation du directoire de campagne du candidat Amadou Ba s'est engagée, une fois leur candidat élu, à veiller à la matérialisation de tous ses engagements auprès des travailleurs et de leurs organisations...