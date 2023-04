Présidentielle 2024 : La gauche tient ses assises pour renaître de ses cendres

Plusieurs partis de la gauche ont décidé d’unir leur force pour redonner au courant politique son lustre d’antan. C’est ainsi qu’à la date du 15 avril dernier, le comité d’initiative pour l’unité des forces de la gauche plurielle mis en place s’était réuni pour s’épancher sur le projet de termes de référence pour les assises de la gauche plurielle.



Selon un communiqué parcouru par le journal « Enquête », c’est une trentaine de parties qui a signé le communiqué qui a sanctionné la première étape du processus. « Après de larges échanges sur le projet de TDR déclinant l’objectif d’unification des forces de gauche et la stratégie y aboutissant, les parties prenantes ont adopté ledit projet » renseigne le texte exploité par le journal.



C’est ainsi que les différents partis se sont constitués en comité national de pilotage et mis en place une task force chargée de la préparation scientifique et technique des assises qui doivent se tenir dans un délai d’un mois. Les responsables de ces partis ont en ligne de mire la présidentielle de février 2024.