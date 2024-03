Présidentielle 2024 / Keur Madiabel : Les engagements du candidat Déthié Fall

Après l’accueil populaire qui lui a été réservé à Keur Madiabel, la coalition DéthiéFALL2024 a d’abord enregistré une alliance de taille en la personne de l'honorable député-maire Aliou Kébé.



Face aux habitants de Keur Madiabel, Déthié Fall s’engage : « je prends l'engagement ferme et solennel que si vous nous faites confiance au soir du 24 mars 2024, les difficultés d'eau tant dans l'approvisionnement que dans la distribution seront définitivement réglées... Il est inacceptable qu'au Sénégal de 2024, on soit toujours confrontés à des difficultés liées à l’approvisionnement en eau avec l'énorme potentiel hydrologique dont dispose le pays et l'expertise en ressources humaines formées dans les écoles, universités et instituts... »



Déthié Fall a pris également l'engagement, une fois élu au soir du 24 mars 2024, d’engager dans l'urgence les chantiers liés à l'agriculture, à la transformation agricole et à l'industrialisation pour permettre au Saloum de jouer son rôle dans la souveraineté alimentaire.