Présidentielle 2024 : Cheikh Oumar Sy Djamil porte son choix sur Amadou Ba après la déclaration de son frère Serigne Mansour Sy Djamil

Selon le président de la Grande Force Citoyenne, Cheikh Oumar Sy, le leader de la coalition Benno Bok Yaakaar, Amadou Ba est le candidat le plus approprié pour prendre les règnes au pouvoir.



C’est juste après la rupture du jeûne que Cheikh Oumar a partagé sa ferme position devant la présence massive des acteurs de la presse. Séduit et impressionné par le parcours enrichissant d’Amadou Ba, Cheikh Oumar a invité tous ses militants à se ranger derrière le candidat afin d’assurer sa victoire claire et nette au soir du 24 mars, un engagement qui fait suite à la position de son marabout.



« A titre personnel, ce choix s’impose à moi, après avoir écouté samedi dernier avec beaucoup d’émotion la déclaration de notre marabout notre frère notre ami Serigne Mansour Sy qui sans ambages formulait le vœu de voir Mr Amadou Bâ être élu pour diriger le Sénégal pour les cinq années à venir » assure-t-il.



Pour Cheikh Omar et l’ensemble des membres au sein de la Grand Force Citoyenne, ce choix est un choix de raison.



« Le parcours de Amadou suscite espoir pour répondre aux besoins pressants dont la maîtrise des denrées de première nécessité, l'accès facilité aux logements, l’emploi et l’employabilité des jeunes... ces prouesses en qualité d’inspecteur des impôts pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à notre développement. En tant que ministre des Finances il a participé à la mise en symphonie de l’utilisation de ces fonds et pour avoir été à la base des plus grandes réformes de notre politique économique. Il a été ministre des affaires étrangères pour le rayonnement du Sénégal sur le plan international... enfin en sa qualité de Premier ministre chargé de coordonner toute l’action du gouvernement cela nous conforte dans ce choix... » a-t-il martelé.