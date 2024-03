Présidentielle 2024/ Aly Ngouille Ndiaye à Thiès: " Nous avons envisagé de mettre en place un fonds d'impulsion pour le développement de l'industrie"

Le candidat à l'élection présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye, est en train de faire une tournée dans la région de Thiès dans le cadre de la campagne électorale. Et pour le candidat, la région de Thiès regorge " un potentiel économique important, mais pas suffisamment exploité". " D'abord, dans le domaine agricole, Thiès peut encore faire beaucoup de performances. Dans notre programme, l'agriculture occupe un rôle important. L'agriculture parce que nous avons comme objectif d'aller vers la souveraineté alimentaire au terme de notre premier mandat. Et la souveraineté alimentaire, c'est l'agriculture accompagnée de la transformation", a-t-il déclaré.



Poursuivant, M. Ndiaye donne un avant goût de son programme. " Nous avons envisagé dans notre programme, si nous accédons au pouvoir en avril 2024, de mettre en place un fonds d'impulsion pour le développement de l'industrie. Il faut produire, mais il faut aussi transformer parce que si vous produisez et que vous ne transformez pas, vous ne conservez pas également, cela ne servira à rien tout...C'est cet ensemble là qui peut créer de l'emploi pour la jeunesse du Sénégal par conséquent la jeunesse thiessoise qui est aujourd'hui un département extrêmement important", a-t-il fait remarquer.