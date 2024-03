Présidentielle 2024 : « Agir Ensemble pour Matam » appelle à voter massivement pour la coalition Diomaye Président

Réuni en assemblée générale ce vendredi, le comité directeur du mouvement « Agir Ensemble pour Matam », examinant la situation politique nationale, a pris la décision de se joindre à la coalition Diomaye Président. Cette décision est motivée par « la crise institutionnelle qui fausse le jeu démocratique, la crise économique et structurelle du pays malgré ses multiples richesses, le chômage endémique des jeunes, mais également l’échec de l’Alliance pour la république et de Benno Bokk Yakaar ». Le mouvement « Agir Ensemble pour Matam » reste attaché aux valeurs de la république et s’engage à rester fidèle aux fondamentaux de la nation sénégalaise...