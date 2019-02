Présidentielle 2019 / Richard Toll : Démonstration de force de Khalil Diop pour une large victoire du candidat Macky Sall au soir du 24 Février

Initiateur de la coupe de la ville de Richard-Toll, compétition regroupant les 40 Associations Sportives et Culturelles (ASC), le responsable politique de l'APR Khalil Diop a encore montré sa force de mobilisation pour la cause du candidat de Benno Bokko Yakaar, le Président Macky Sall.

Dans une grande caravane sillonnant les artères de la ville, en compagnie de Mouhamadou Makhtar Cissé, Directeur Général de la SENELEC et fils du terroir, venu prêter main forte au responsable politique, Khalil Diop a invité les populations de sa commune à se mobiliser davantage pour accorder une large victoire au candidat Macky Sall dès le premier tour.

« Le candidat Macky Sall a le meilleur profil parmi les cinq en lice tant sur le plan du bilan de son septennat, que dans les perspectives pour le développement économique et sociale du Sénégal », laisse entendre Khalil Diop.

Au terme de cette caravane, le responsable politique de l'APR, Khalil Diop s'est rendu au stade municipal de Richard -Toll pour assister à la finale de la coupe de la ville où il a été accueilli en grande pompe.

Profitant de cette occasion où toutes les ASC ont été récompensées, le responsable politique a rassuré la jeunesse richard-tolloise, notamment la communauté sportive, de la prise en charge par le Plan Sénégal Emergent de la réfection des infrastructures sportives des stades municipaux.

