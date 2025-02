Présidence de la BAD : La Mauritanie avance ses pions contre Amadou Hott

Une candidature officiellement déposée à Abidjan



La course à la présidence du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) s’intensifie. Selon ConfidentielDakar, la Mauritanie a officiellement déposé la candidature de Sidi Ould Tah à Abidjan. L’opération a été menée mercredi par Sid’Ahmed Ould Bouh, ministre mauritanien de l’Économie et des Finances. L’élection, prévue en mai 2025, s’annonce déjà disputée, notamment face à Amadou Hott, candidat du Sénégal.



Un soutien de taille : Alassane Ouattara dans le camp mauritanien



Sidi Ould Tah ne se lance pas dans la bataille sans appuis solides. Toujours selon ConfidentielDakar, le candidat mauritanien peut compter sur le soutien du président ivoirien Alassane Ouattara, un acteur influent au sein de la BAD. Cette alliance pourrait jouer un rôle déterminant dans l’issue du scrutin, d’autant que la Côte d’Ivoire, pays hôte de l’institution, pèse lourd dans les équilibres diplomatiques et financiers du continent.



Une stratégie diplomatique offensive de la Mauritanie



La Mauritanie met les bouchées doubles pour maximiser ses chances. Son gouvernement mène une campagne active en mobilisant ses relations à la fois avec les pays africains et les membres non africains du Groupe de la BAD. L’objectif affiché, selon un communiqué du ministère mauritanien relayé par ConfidentielDakar, est double : renforcer la présence de la Mauritanie dans les instances financières internationales et permettre aux compétences nationales d’accéder aux postes stratégiques.



Un duel Hott-Ould Tah en perspective



Avec l’entrée officielle en lice de Sidi Ould Tah, la compétition pour la présidence de la BAD prend une nouvelle tournure. Le Mauritanien se pose en rival sérieux face à Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l’Économie et figure influente du secteur financier africain. Ce duel s’annonce déterminant pour l’avenir de l’institution panafricaine. Qui des deux candidats réussira à convaincre les actionnaires de la BAD ? Réponse en mai 2025.