Présidence CAF : La candidature d'Augustin Senghor définitivement validée par la FIFA.

Le candidat sénégalais à la présidence de la CAF est désormais officiellement en lice pour briguer la direction de l'instance faîtière du football africain. Dans une correspondance que lui a adressée, Mukul Mudgal le président du Comité d'examen de la FIFA, le président de la fédération sénégalaise de football (FSF) qui vient de dévoiler son programme ce Samedi, a été déclaré éligible.



" Nous vous informons que le comité de révision vous a déclaré éligible au poste de président de la CAF et de vice-président de la FIFA.

Merci d'avoir pris note", lit-on dans le communiqué.



La course est plus que jamais lancée pour Me Senghor, au poste de président de la CAF et de vice-président de la FIFA. Une nouvelle étape de franchie pour le Sénégalais d'ici le jour de l'élection, le 12 mars 2021 à Rabat.