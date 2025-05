Préparatifs de la Tabaski : le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, Ismaïla Sow, rappelle les inquiétudes du secteur

À quelques semaines de la Tabaski, ou fête du mouton, le président du Conseil des maisons des éleveurs, Ismaïla Sow, a exprimé les inquiétudes des éleveurs du Sénégal face à l’incertitude économique qui entoure les préparatifs de cette fête.



Lors d’une intervention sur la Rfm, il s’est inquiété d’une probable situation de mévente avec l’arrivée des troupeaux des éleveurs sénégalais et ceux de la sous-région, et a appelé les autorités à clarifier les engagements pris envers les éleveurs. « On ne peut pas élever pendant une année, ramener les moutons et qu’à la veille de la Tabaski, il y ait une mévente. Ce n’est pas intéressant », a déclaré le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal.



Ismaïla Sow rappelle que l’État avait annoncé la suppression de certaines taxes pour alléger les charges des éleveurs, sans préciser lesquelles. « On aimerait bien savoir lesquelles », a-t-il insisté, soulignant le manque de communication concrète à ce sujet. Autre engagement évoqué : la distribution d’aliments de bétail pour soutenir les troupeaux présents sur les points de vente durant la période de la Tabaski.