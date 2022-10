Première sortie après sa nomination par le PR : Saourou Sène aménage les pistes de « ses nouveaux combats »

Intellectuels, experts, universitaires, syndicalistes, agents administratifs et acteurs politiques ont décidé de mettre en place le Groupe de Réflexion et d'Appui aux Actions et Politiques du Président (GRAAPP) avec notamment comme objectif de porter le combat du président de la République dans différents secteurs. Saourou Sène, au cœur de cette initiative, dans sa première sortie depuis sa nomination, estime qu’aujourd’hui, au Sénégal, le débat doit porter sur les questions essentielles. Selon le nouveau conseiller du président Macky Sall, le discours politique élaboré dans ces laboratoires de manipulation et de production de fake-news à grande échelle met de plus en plus en exergue, un nationalisme radical sur fond de xénophobie, de régionalisme et même d'ethnicisme affichés, sans aucune forme de pudeur. Cette entreprise de terrorisme intellectuel fondée sur la pensée unique et le refus d'admettre aux autres leur différence d'opinion et d'option, a installé, selon le groupe de réflexion et d'appui aux actions et politiques du président, la peur chez certains sénégalais.



Face à cette atmosphère de chaos, Saourou Sène et le GRAAPP ont décidé de s'ériger en boucliers contre ce projet politique qu’ils estiment funeste et dangereux pour le Sénégal.



Il s'agit entre autres de contribuer à résorber le gap communicationnel, constaté sur les résultats positifs des réalisations du président de la République, mais aussi de participer à un assainissement du débat public en luttant contre le discours violent, intolérant et mensonger.

Saourou Sène, aux côtés du président de la République, entend par ailleurs accompagner l’école sénégalaise à jouer son rôle pédagogique et éducatif pour permettre au Sénégal de disposer d'un capital humain porteur d'un développement économique et social durable.