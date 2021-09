Préférence et intolérance nationale : Me Aïssata Tall Sall incite les acteurs à combattre ce fléau.

Face à la problématique de l'intolérance et de la préférence nationale, le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur incite les acteurs à combattre ce fléau.



Selon Aïssata Tall Sall, tant qu'il y aura des politiques d'incitation pour les nationaux, la préférence nationale demeure trop chargée. " Elle est emblématique comme l'exclusion, comme le rejet de l'autre. Voilà pourquoi le migrant fait face à l'intolérance nationale. C'est la raison pour laquelle, nous devons prendre en charge cette question dans nos préoccupations pour arriver à une migration sûre, contrôlée et apaisée et qui permettra le développement de toutes les communautés du pays de départ comme celle du pays d'accueil", a-t-elle fait savoir.