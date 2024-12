Poursuivre l’amitié et avancer en brisant les vagues ( LI Yan, Chargée d’affaires de l’Ambassade de Chine au Sénégal)

Le temps passe vite sans qu’on s’en aperçoive. L’année 2024 qui touche à sa fin, a été une année pleine de défis et d’épreuves, mais aussi une année de persévérance et de progrès. En faisant un bilan de l’année écoulée, on constate que le monde entier a œuvré pour relever les défis de l’époque et surmonter les aléas internationaux, mettant ainsi en lumière la valeur et l’importance du développement et de la paix.



L’année 2024 a marqué le début d’une nouvelle ère d’amitié sino-sénégalaise. Sous l’égide des deux chefs d’État, les relations entre la Chine et le Sénégal ont réussi à traverser ensemble la période de transition. Après l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye, le Président Xi Jinping lui a adressé dans un premier temps un message de félicitations. En septembre, à l’invitation de son homologue chinois, le Président Faye s’est rendu en Chine pour participer au Sommet 2024 du FOCAC en tant que co-président du Forum et effectuer sa première visite d’État dans un pays hors continent. Lors de la visite, les deux chefs d’État sont parvenus à plusieurs consensus importants, traçant ensemble une nouvelle feuille de route pour approfondir le Partenariat stratégique global Chine-Sénégal et pour construire une communauté d’avenir partagé sino-sénégalaise de haut niveau.



Au cours de l’année écoulée, nos deux pays ont obtenu des résultats fructueux en matière de coopération. Étant le premier partenaire commercial du Sénégal, la Chine a accordé au Sénégal ainsi qu’à d’autres pays africains amis un traitement préférentiel de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers son territoire. Dans le domaine de l’infrastructure, des progrès remarquables ont été réalisés plus tôt que prévu dans des projets phares tels que l’autoroute Mbour-Kaolack et le Projet d’aide de réhabilitation des 4 stades dont le Stade Léopold-Sédar-Senghor qui contribuera à la bonne organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. De surcroît, la coopération dans des domaines comme l’agriculture, le numérique, la santé, les nouvelles énergies, l’éducation et la culture a rendu les relations bilatérales plus profondes et plus durables. L’amitié sino-sénégalaise, fondée sur une harmonisation des valeurs et intérêts communs, ouvre de nouvelles et vastes perspectives pour le développement mutuel.



L’année 2024 a également été témoin de la nouvelle phase de développement de la Chine. Face aux défis sur le plan tant intérieur qu’extérieur, le gouvernement chinois a maintenu sa ligne directrice dite « aller de l’avant à pas assurés », en renforçant activement la régulation économique par le biais de l’orientation politique, qui a conduit à la réalisation des objectifs principaux du développement socio-économique pour l’année 2024. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, le PIB de la Chine a atteint près de 95 000 milliards de yuans, avec une croissance de 4,8% en glissement annuel. Les industries vertes, représentées par les véhicules électriques, les batteries au lithium et les produits photovoltaïques, ont continué à afficher une croissance à deux chiffres. De ce fait, la Chine reste toujours une force stabilisatrice et un moteur essentiel de la croissance mondiale.







En juillet dernier, le 3e session plénière du 20e Comité central du PCC s’est tenue avec succès à Beijing, établissant un plan systématique pour approfondir davantage les réformes à l’échelle nationale. Ce plénum a envoyé un signal fort au monde entier, montrant une Chine déterminée à poursuivre sa voie de réforme et d’ouverture, à fournir plus de certitude à un monde incertain et à dynamiser la prospérité commune de l’humanité.



Plus les changements dramatiques sont fréquents, plus on devrait insister sur la justice ; plus la mer est agitée, plus il est impératif de braver les vagues pour naviguer. À l’avenir, le développement de haute qualité de la Chine apportera encore davantage d’opportunités aux pays en développement, notamment aux pays africains, à l’instar du Pays de la Teranga. Comme l’a souligné le Président Xi Jinping lors de sa rencontre avec le Président Bassirou Diomaye Faye, “la Chine et le Sénégal sont des amis et partenaires sur la voie du développement et du redressement nationaux”, la partie chinoise apprécie et soutient l’ambition et les efforts inlassables du gouvernement sénégalais pour mener la transformation systémique du pays et réaliser la modernisation nationale. En persévérant dans l’esprit de sincérité, d’amitié, de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant, la Chine est disposée à accompagner le développement du Sénégal, à mettre en œuvre les consensus importants des deux chefs d’État, et à promouvoir la mise en synergie des fruits du Sommet 2024 du FOCAC et de la visite du Président Faye avec le plan « Vision Sénégal 2050 », en vue de créer un avenir encore plus prometteur pour l’axe Beijing-Dakar.