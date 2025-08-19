Poursuite des échanges avec le Sénégal : Une mission du FMI séjournera à Dakar 19 au 26 août 2025

Dans le cadre de la poursuite des discussions avec le Sénégal, « une staff-visit du FMI séjournera au Sénégal durant la période du 19 au 26 août 2025 », a appris le ministère des finances et du budget dans un communiqué parvenu à la rédaction.
Pour cette staff-visite, il s’agira d’un travail menée par les équipes techniques du FMI. Elle est centrée sur le suivi technique des dossiers en cours et constitue un cadre privilégié pour renforcer les échanges et la concertation. Cette staff-visit sera l’occasion de poursuivre les discussions entamées avec le FMI et d'échanger notamment sur l’exécution budgétaire 2025, la préparation de la LFI 2026 et les réformes envisagées.
À l’issue de ces échanges, une communication officielle sera publiée pour partager les conclusions et les perspectives retenues, informe le ministère des finances et du budget.
-
Rebeuss : Papa Djibril Fall a rendu visite à Badara Gadiaga et d’autres détenus
-
Caravane écologique à Labgar : le ministre Daouda Ngom annonce la création d’une réserve naturelle communautaire
-
Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme
-
TOUBA – FÉTO noyé dans l’amertume/ Les sinistrés des inondations s’en prennent à l’État et à la mairie
-
Drame à Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre, un troisième blessé