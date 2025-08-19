Poursuite des échanges avec le Sénégal : Une mission du FMI séjournera à Dakar 19 au 26 août 2025





Pour cette staff-visite, il s’agira d’un travail menée par les équipes techniques du FMI. Elle est centrée sur le suivi technique des dossiers en cours et constitue un cadre privilégié pour renforcer les échanges et la concertation. Cette staff-visit sera l’occasion de poursuivre les discussions entamées avec le FMI et d'échanger notamment sur l’exécution budgétaire 2025, la préparation de la LFI 2026 et les réformes envisagées.







À l’issue de ces échanges, une communication officielle sera publiée pour partager les conclusions et les perspectives retenues, informe le ministère des finances et du budget.

