« Pourquoi les populations de Cambérène n’ont pas adhéré à l’opération de nettoiement » (Issa Sow, responsable Apr)

« Les populations n’ont pas adhéré parce que le maire ne s’est pas impliqué. Je dénonce cette attitude de Amadou Samba, qui ne s’est pas impliqué pour appuyer ce projet du chef de l’Etat. Celui qui ne soutient pas une idée du Président Macky Sall, on ne peut être d’accord avec lui. On est avec celui qui soutient le Président et on n’appuie pas une personne qui ne soutient pas sa politique », explique Issa Sow, responsable politique de l’Apr à Cambérène 2 et à la Cité des Nations unies.







Lui-même compte « s’investir pour que la commune de Cambérène ne reste pas en marge lors de la prochaine journée ».





Par ailleurs, Issa Sow est revenu sur l’actualité judiciaire rythmée par l’affaire Guy Marius Sagna dont la demande de liberté provisoire a été rejetée par la Chambre d’accusation. Il explique : « Le Palais présidentiel est un endroit sacré. Il faut que les gens apprennent à respecter les institutions. Le Palais est une institution et le Président est aussi une institution. Je connais les États-Unis, personne ne s’approche des grilles de la Maison Blanche parce que les manifestants sont parqués à plusieurs mètres de là. Il faut comparer ce qui est comparable. M. Sagna peut marcher n’importe où en ville, pourquoi cibler le Palais ? »