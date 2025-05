Pourquoi l’affaire judiciaire Amadou Sall est agitée sur la place publique : L’analyse du chroniqueur Badara Gadiaga

Le fils de l’ancien président Macky Sall a été cité dans une affaire de transfert de fonds douteux. Amadou Sall a été convoqué par la justice du Sénégal, selon le quotidien L’Observateur qui avait informé qu’il s’agirait d’une affaire présumée portant sur 10 milliards de francs CFA.



Une affaire qui n’a pas encore fini d’être débattue sur la place publique, mais également sur les plateaux de télévision. Ce vendredi, dans l’émission Jakaarlo Bi sur la TFM, le chroniqueur Badara Gadiaga s’est prononcé sur le sujet : « Quand on veut la paix, on appelle Amadou Sall, quand on veut le combat, on attaque Amadou Sall », a-t-il précisé, s’expliquant en ces termes : « Dans un passé récent, nous étions dans une situation chaotique. Le pays s’embrasait et l’actuel président, alors opposant, nous signifiait qu’il avait appelé le fils de Macky, Amadou Sall. Nous savons tous ce qui s’en est suivi, même si on ne connaît pas jusqu’à là le contenu de leur conversation ».



Pourtant, le chroniqueur Badara Gadiaga ne s’est pas limité à ce constat. En effet, dans son intervention au sujet de l’affaire Amadou Sall, il rappelle que le président de la République a publiquement soutenu que « l’ancien président Macky Sall s’est livré à des manigances ». Une occasion pour le chroniqueur de déduire qu’il s’agit de « viser Macky Sall en passant par son fils. Cité dans le rapport de la Cour des comptes, accusé de haute trahison et tant d’autres accusations… Macky Sall n’est toujours pas inquiété. Donc il ne reste qu’à déclencher une procédure judiciaire contre son fils », ajoute le chroniqueur dans une analyse politique.



Mais juridiquement, il s’agit, selon Badara Gadiaga, du dossier Tahirou Sarr dans lequel il n’y a toujours pas un fait qui interpelle le Trésor public : « Dans ce dossier, il doit parler d’émetteur et de récepteur. Il faut se demander pourquoi, comment et qui est à l’origine de ces transactions au Trésor public », s’interroge le chroniqueur.