Pour faciliter l'accès en ligne des dossiers fiscaux : la DGID met en place une nouvelle plateforme « Mon espace perso » (MEP)

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) invite les particuliers et les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions à s’inscrire massivement dans la plateforme Mon espace perso (MEP), a-t-on appris dans un communiqué reçu par Dakaractu. Cette application, renseigne la même source, va permettre à l’usager d’avoir un accès en ligne à son dossier fiscal, de consulter ses différents comptes d’impôt, de télé-déclarer ses impôts et taxes, et d’avoir une communication directe avec son agent fiscal. « Dans le cadre des mesures fiscales relatives à la Covid-19, les contribuables éligibles pour l’accès à la plateforme Mon espace perso ont bénéficié du report de l'échéance de toutes leurs déclarations fiscales jusqu’au 15 juillet 2020 ». Il ajoute que pour régulariser les déclarations concernées par dépôt en ligne, au titre des mois de mars, avril, mai et juin, la plateforme Mon espace perso leur est gratuitement ouverte jusqu’ au 31 août 2020.