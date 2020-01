Pour de nouvelles dynamiques politiques : Des membres de la coalition Macky2012 lancent une initiative refondatrice.

Ce jeudi, des membres de la coalition Macky2012 se sont naturellement retrouvés dans le but de décliner quelques orientations et perspectives politiques.







Au terme de cette rencontre, il a été retenu par ces membres de Macky2012, de lancer l'Initiative pour la Refondation de Macky2012 sous le sigle (IRM2012).







Cette démarche consiste à donner de nouvelles orientations destinées á donner á la coalition une nouvelle dynamique et une meilleure crédibilité.







Il a été, par ailleurs, l'occasion pour la coalition, de constater certaines dérives dans le fonctionnement de la coalition notamment :







- la diffusion d'un communiqué de presse invitant la presse nationale et internationale à un « diagnostic du compagnonnage de la coalition Macky2012 avec le Président Macky Sall »,







- le projet de communiqué de presse qui a voulu faire porter aux leaders que nous sommes le combat d'un individu, avec des attaques virulentes vis á vis de respectables hommes politiques membres de l'APR et de BBY.







Par ailleurs, les initiateurs de l'« IRM 2012 » condamnent avec fermeté cette posture qu'ils estiment « dangereuse » et s'en démarquent dans la mesure où par devoir de loyauté, le diagnostic d'un compagnonnage se fait en interne et non dans la place publique. Dans cette perspective, ces membres de la coalition estiment que les leaders de Macky2012 doivent savoir que seul le combat du président est à porter…







L’Initiative pour la Refondation de la Coalition Macky2012 a porté l’honorable députée Adji Diarra Mergane Kanouté à sa tête jusqu’à l’assemblée générale dont la date sera communiquée ultérieurement.



Toutefois, des visites aux figures historiques de la coalition Macky2012 seront initiées et l'IRM 12 ira à la rencontre des présidents Moustapha CHE et Jean Paul Dias ainsi que d'autres forces vives représentatives pour les inviter à rejoindre la nouvelle plateforme qui se veut dynamique et conquérante.







Les Signataires :



Synergie Républicaine (Mohamed Moustapha Diagne)



Mouvement A3J (Mously Diakhaté)



Union pour le Développement du Sénégal / Authentique (Adji Diarra Mergane Kanouté)



Union Citoyenne (Elhadji Ibrahima Mbow)



Comeva (Eva Marie Coll Seck)



Mouvement Alliance pour le Développement du Sénégal (ADS/R) Serigne Bassirou Mbacké Diakhaté



Union des Forces Citoyennes (UFC) Alla Dieng







Fait á Dakar le 23 janvier 2020