Pour assurer une bonne compétitivité sur le marché : Mamadou Diagne Fada plaide pour la réhabilitation des outils de production de la Sonacos.

Le Directeur Général de la Sonacos, Mamadou Diagne Fada, a plaidé pour la réhabilitation des outils de production de ladite entreprise. Venu présider la cérémonie de présentation de la diversification des produits de la Sonacos et de son nouveau logo, Mamadou Diagne Fada estime qu'il est tant que l'entreprise travaille à avoir de la matière première. "Bien que la qualité de nos productions soit toujours là, la vieillesse des outils nous crée des surcoûts. Et cela montre que nous ne sommes pas compétitifs", a-t-il dit.



Concernant la réhabilitation des outils de production, le directeur général de la Sonacos a fait savoir que le chef de l'État a donné des instructions aux ministère des Finances et du Budget et de l'Agriculture pour que la Sonacos soit réhabilitée. Cela ne sert à rien, explique-t-il, de disposer une capacité de 500 000 tonnes d'arachide si on n'arrive pas à les transformer. "Nous sommes dans le cadre du slogan à savoir la production locale et consommation locale qui est un axe fondamental du plan Sénégal émergent", précise-t-il.