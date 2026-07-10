Poste: le Collectif du départ Négocié met en garde contre toute forme de désinformation et appelle les ex-travailleurs à rester mobilisés


Le collectif du Départ Négocié du Groupe la Poste a fait face hier à la presse locale de Thiès. Cette rencontre fait suite au constat relatif à la diffusion d'informations erronées et de propos calomnieux concernant le plan négocié.
 
" Nous tenons à apporter les précisions suivantes: Le Plan négocié est le fruit de plusieurs mois de discussions et d'arbitrages au plus haut niveau. Il a pour objectif de préserver les droits de tous les agents et de sécuriser les départs volontaires dans la transparence. Contrairement aux rumeurs, l'obtention de primes d'assurances liées au plan est finalisée et bouclée par nos partenaires", a déclaré Lamine Thior, le coordinateur dudit collectif.
 
À l'en croire, il fallait faire un choix. " C'est-à-dire mettre en œuvre un départ négocié pour désengorger la boîte ou opter pour une mesure radicale en allant vers des licenciements pour motif économique. Et cette dernière option allait être une catastrophe à la Poste. Nous qui avons choisi de partir, nous devons normalement être honorés parce que nous nous sommes portés volontaires pour permettre à d'autres travailleurs de rester dans la boîte", a-t-il ajouté.
 
Le collectif appelle ainsi " l'ensemble des ex-travilleurs à ne pas céder aux manipulations et à rester mobilisés derrière cette entité, qui reste le seul interlocuteur crédible pour la réussite de ce plan"...
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Vendredi 10 Juillet 2026
Moussa Fall



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