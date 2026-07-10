Paix et sécurité dans l'espace UEMOA : Le PR Bassirou Diomaye Faye appelle à une réponse collective face au terrorisme


Paix et sécurité dans l'espace UEMOA : Le PR Bassirou Diomaye Faye appelle à une réponse collective face au terrorisme

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience, cet après-midi au Palais de la République, les membres du Comité de haut niveau sur le Chantier Paix et Sécurité de l'UEMOA.

La délégation était composée des ministres en charge des Affaires étrangères, de la Sécurité et des Finances des huit États membres de l'Union, du président de la Commission de l'UEMOA, du gouverneur de la BCEAO, du président de la BOAD, ainsi que des présidents de la Cour de justice et du CIP/UEMOA, renseigne-t-on sur la page facebook de la présidence de la République. 

Selon la note , cette audience est venue clore les travaux de la 7ᵉ réunion du Comité, tenue à Dakar du 6 au 10 juillet 2026, sous la présidence du Sénégal, qui assure actuellement la conduite de ce chantier.

Face à ses hôtes, le Chef de l'État a insisté sur l'urgence d'une action concertée contre le terrorisme et les menaces transfrontalières.

« La sous-région paie un lourd tribut au terrorisme et aux menaces transfrontalières, et aucun État, pris isolément, ne peut en venir à bout. L'unité n'est pas une option. Elle est la condition même de la paix dans l'espace communautaire », a-t-il déclaré.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a ainsi appelé à des réponses collectives, plus agiles et davantage centrées sur les populations, premières victimes de ces fléaux. Il a invité la Commission de l'UEMOA à mobiliser le Fonds régional de sécurité au profit des États les plus éprouvés et à accélérer l'opérationnalisation du Mécanisme de veille et d'alerte précoce. Il a également réaffirmé la solidarité du Sénégal envers les pays en première ligne dans cette lutte commune contre l'insécurité.



Vendredi 10 Juillet 2026
Dakaractu



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