Décès de Serigne Abdou Bakhé Mbacké : Ousmane Sonko rend hommage au guide religieux de Guinguinéo

Le président de l'Assemblée nationale et président de Pastef, Ousmane Sonko, a rendu un vibrant hommage à Serigne Abdou Bakhé Mbacké, khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, rappelé à Dieu ce jeudi 9 juillet 2026.



Dans un message publié sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a exprimé sa profonde émotion à l'annonce du décès du guide religieux. « C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhé Mbacké, khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, survenu ce jeudi 9 juillet 2026.



J'ai eu le privilège de rencontrer le vénéré guide religieux à plusieurs reprises lors de mes visites à Guinguinéo. À chacune de ces rencontres, il nous a témoigné une affection particulière, un accueil chaleureux et une bienveillance qui nous avaient profondément marqués.



En cette douloureuse circonstance, j'adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, au Khalife général des Mourides, à la communauté religieuse de Guinguinéo, ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais. Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l'accueille dans Son Paradis éternel. »

