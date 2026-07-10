Décès de Serigne Abdou Bakhé Mbacké : Ousmane Sonko rend hommage au guide religieux de Guinguinéo


Décès de Serigne Abdou Bakhé Mbacké : Ousmane Sonko rend hommage au guide religieux de Guinguinéo

Le président de l'Assemblée nationale et président de Pastef, Ousmane Sonko, a rendu un vibrant hommage à Serigne Abdou Bakhé Mbacké, khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, rappelé à Dieu ce jeudi 9 juillet 2026.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a exprimé sa profonde émotion à l'annonce du décès du guide religieux. « C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhé Mbacké, khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, survenu ce jeudi 9 juillet 2026. 

J'ai eu le privilège de rencontrer le vénéré guide religieux à plusieurs reprises lors de mes visites à Guinguinéo. À chacune de ces rencontres, il nous a témoigné une affection particulière, un accueil chaleureux et une bienveillance qui nous avaient profondément marqués. 

En cette douloureuse circonstance, j'adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, au Khalife général des Mourides, à la communauté religieuse de Guinguinéo, ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais. Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l'accueille dans Son Paradis éternel. »

Autres articles
Vendredi 10 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nouvelle Responsabilité Jam Ji : des cadres de Podor se rebellent contre Amadou Ba et demandent à Cheikh Oumar Anne de suspendre ses activités

Nouvelle Responsabilité Jam Ji : des cadres de Podor se rebellent contre Amadou Ba et demandent à Cheikh Oumar Anne de suspendre ses activités - 10/07/2026

Grève générale du 10 juillet : Le FSDT revendique 77 à 80 % de suivi…nouvelle réunion le 16 juillet

Grève générale du 10 juillet : Le FSDT revendique 77 à 80 % de suivi…nouvelle réunion le 16 juillet - 10/07/2026

Afrique du Sud: le mouvement anti-sans papiers lance des manifestations hebdomadaires marquées par des agressions

Afrique du Sud: le mouvement anti-sans papiers lance des manifestations hebdomadaires marquées par des agressions - 10/07/2026

Paix et sécurité dans l'espace UEMOA : Le PR Bassirou Diomaye Faye appelle à une réponse collective face au terrorisme

Paix et sécurité dans l'espace UEMOA : Le PR Bassirou Diomaye Faye appelle à une réponse collective face au terrorisme - 10/07/2026

Poste: le Collectif du départ Négocié met en garde contre toute forme de désinformation et appelle les ex-travailleurs à rester mobilisés

Poste: le Collectif du départ Négocié met en garde contre toute forme de désinformation et appelle les ex-travailleurs à rester mobilisés - 10/07/2026

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba) - 10/07/2026

GUINGUINÉO – Serigne Abdoul Bakhé Mbacké inhumé à Touba - Serigne Fallou Mbacké lui succéde

GUINGUINÉO – Serigne Abdoul Bakhé Mbacké inhumé à Touba - Serigne Fallou Mbacké lui succéde - 10/07/2026

Grève générale du 10 juillet - Sortie du ministre : Mody Guiro maintient le mot d’ordre, les Secrétaires généraux se réunissent cet après-midi

Grève générale du 10 juillet - Sortie du ministre : Mody Guiro maintient le mot d’ordre, les Secrétaires généraux se réunissent cet après-midi - 10/07/2026

Le fils de Trump dilapide 600 millions de dollars en misant sur le bitcoin

Le fils de Trump dilapide 600 millions de dollars en misant sur le bitcoin - 10/07/2026

Mali: le convoi de l'armée et de l'Africa Corps est arrivé à Anéfis après d'intenses combats

Mali: le convoi de l'armée et de l'Africa Corps est arrivé à Anéfis après d'intenses combats - 10/07/2026

Un nouvel “axe du Mal”: des documents secrets révèlent que la Chine et la Russie complotent contre l’Occident

Un nouvel “axe du Mal”: des documents secrets révèlent que la Chine et la Russie complotent contre l’Occident - 10/07/2026

Signature d’Ousmane Sonko falsifiée : Khardiata Tandian reste en prison, le verdict encore reporté

Signature d’Ousmane Sonko falsifiée : Khardiata Tandian reste en prison, le verdict encore reporté - 10/07/2026

Aïssata Tall Sall réagit à la décision du Conseil constitutionnel:

Aïssata Tall Sall réagit à la décision du Conseil constitutionnel: " La majorité fait le nombre, mais certainement pas la loi !" - 10/07/2026

Sécurité transfrontalière : fin d'une patrouille conjointe entre les FDS sénégalaises et mauritaniennes

Sécurité transfrontalière : fin d'une patrouille conjointe entre les FDS sénégalaises et mauritaniennes - 10/07/2026

Vol présumé à Sandaga : Accusé d’être un pickpocket, un marchand ambulant nie tout,le tribunal doit départager les versions

Vol présumé à Sandaga : Accusé d’être un pickpocket, un marchand ambulant nie tout,le tribunal doit départager les versions - 10/07/2026

Il revend une cargaison de près de 3 millions de FCFA et réinvestit l’argent : M.B.Ndiaye écope six mois ferme pour abus de confiance

Il revend une cargaison de près de 3 millions de FCFA et réinvestit l’argent : M.B.Ndiaye écope six mois ferme pour abus de confiance - 10/07/2026

Prostitution masculine dans les quartiers huppés : deux hommes piégés par une cyberpatrouille

Prostitution masculine dans les quartiers huppés : deux hommes piégés par une cyberpatrouille - 10/07/2026

Drogue déguisée en plaisir : le Mali a banni la chicha

Drogue déguisée en plaisir : le Mali a banni la chicha - 10/07/2026

Le ministre Alioune Dione à la Clôture à de la 2ᵉ édition du FORA’ESS : « L’économie sociale et solidaire n’est pas une alternative, c’est une nécessité »

Le ministre Alioune Dione à la Clôture à de la 2ᵉ édition du FORA’ESS : « L’économie sociale et solidaire n’est pas une alternative, c’est une nécessité » - 10/07/2026

Guinguinéo en deuil : rappel à Dieu du guide religieux, Serigne Abdou Bakhé Mbacké

Guinguinéo en deuil : rappel à Dieu du guide religieux, Serigne Abdou Bakhé Mbacké - 09/07/2026

CORED : Ousmane Ibrahima DIA élu président pour un mandat de 3 ans

CORED : Ousmane Ibrahima DIA élu président pour un mandat de 3 ans - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : l’UNSAS maintient le mot d’ordre et appelle à une mobilisation totale

Grève générale du 10 juillet : l’UNSAS maintient le mot d’ordre et appelle à une mobilisation totale - 09/07/2026

Échec des discussions avec le ministère : la CNTS maintient sa grève générale

Échec des discussions avec le ministère : la CNTS maintient sa grève générale - 09/07/2026

Transformation économique : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit Jaber Mazen, Directeur général de COTRAPA, qui présente de nouveaux projets privés au Palais

Transformation économique : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit Jaber Mazen, Directeur général de COTRAPA, qui présente de nouveaux projets privés au Palais - 09/07/2026

Secrétariat général de l’ONU :Le Pdt Macky Sall reçu par le ministre bahreïnien des Affaires étrangères… le multilatéralisme au cœur des discussions

Secrétariat général de l’ONU :Le Pdt Macky Sall reçu par le ministre bahreïnien des Affaires étrangères… le multilatéralisme au cœur des discussions - 09/07/2026

Vision Sénégal 2050 : Le PR Diomaye Faye reçoit le président de la BADEA autour du financement des infrastructures

Vision Sénégal 2050 : Le PR Diomaye Faye reçoit le président de la BADEA autour du financement des infrastructures - 09/07/2026

Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD : « Nous arrivons avec une méthode, pas des solutions toutes faites »

Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD : « Nous arrivons avec une méthode, pas des solutions toutes faites » - 09/07/2026

Agriculture, pêche, élevage : l’Intersyndicale exige le respect des engagements de l’Etat et invite à une grève générale le 10 juillet

Agriculture, pêche, élevage : l’Intersyndicale exige le respect des engagements de l’Etat et invite à une grève générale le 10 juillet - 09/07/2026

Fondation Air France : Neufs (9) tonnes de dons collectées pour le Sénégal au service de l’Enfance vulnérable

Fondation Air France : Neufs (9) tonnes de dons collectées pour le Sénégal au service de l’Enfance vulnérable - 09/07/2026

Respect du pacte de stabilité sociale, condition de travail du personnel de santé : Le SAMES appelle les médecins à une mobilisation massive pour la grève du 10 juillet

Respect du pacte de stabilité sociale, condition de travail du personnel de santé : Le SAMES appelle les médecins à une mobilisation massive pour la grève du 10 juillet - 09/07/2026

RSS Syndication