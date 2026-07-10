Grève générale du 10 juillet : Le FSDT revendique 77 à 80 % de suivi…nouvelle réunion le 16 juillet


Grève générale du 10 juillet : Le FSDT revendique 77 à 80 % de suivi…nouvelle réunion le 16 juillet
Le Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) a dressé, ce vendredi 10 juillet 2026, un premier bilan de la grève générale nationale de 24 heures qu’il avait appelée à observer sur l’ensemble du territoire sénégalais. Dans un communiqué signé par son porte-parole au nom de la Conférence des Secrétaires généraux, l’intersyndicale, qui regroupe une quinzaine de centrales dont la CNTS, l’UNSAS, la CSA ou encore l’UDTS, salue une mobilisation qu’elle qualifie de massive, responsable et disciplinée de la part des travailleuses et travailleurs des secteurs public, parapublic et privé.
 
 
Selon les premières remontées collectées dans les différentes régions du pays, le taux de participation à cette journée d’action se situerait entre 77 % et 80 %, un niveau que le FSDT présente comme l’une des mobilisations syndicales les plus fortes enregistrées ces dernières années. L’organisation y voit l’expression sans équivoque d’un rejet, par le monde du travail, des méthodes de passage en force, du déficit de dialogue social et de ce qu’elle qualifie de remise en cause des acquis sociaux. Elle y lit également un message adressé aux pouvoirs publics, appelés à prendre en charge sans délai les revendications portées par la plateforme syndicale.
 
Le FSDT annonce que la Conférence des Secrétaires généraux se réunira le mercredi 16 juillet 2026 pour procéder à une évaluation exhaustive du mouvement et arrêter les perspectives de lutte, si le gouvernement venait à persister dans son refus d’apporter des réponses concrètes aux revendications formulées. Tout en réaffirmant son attachement au dialogue social et au respect des engagements pris, l’intersyndicale indique rester pleinement mobilisée et se dit prête à engager toute action syndicale appropriée pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Elle qualifie la mobilisation de ce vendredi d’avertissement sérieux et d’appel pressant à l’ouverture de négociations sincères et responsables avec le gouvernement.
 
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Vendredi 10 Juillet 2026
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