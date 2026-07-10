Nouvelle Responsabilité Jam Ji : des cadres de Podor se rebellent contre Amadou Ba et demandent à Cheikh Oumar Anne de suspendre ses activités

Les jeunes cadres du département de Podor dénoncent le manque de considération qu’ils attribuent à Amadou Ba, président de la Nouvelle Responsabilité Jam Ji. Dans un communiqué publié ce vendredi 10 juillet 2026, ils demandent au Dr Cheikh Oumar Anne de suspendre immédiatement toutes ses activités au sein du mouvement.


Nouvelle Responsabilité Jam Ji : des cadres de Podor se rebellent contre Amadou Ba et demandent à Cheikh Oumar Anne de suspendre ses activités
La tension monte au sein de la Nouvelle Responsabilité Jam Ji. Les jeunes cadres du département de Podor ont exprimé leur « profonde amertume » et leur « vive déception » face à l’attitude d’Amadou Ba à l’égard de leur base politique.
Dans leur communiqué, ils reprochent au président du mouvement de ne pas accorder suffisamment d’attention au département de Podor, malgré le poids électoral et la mobilisation de ses militants.
Podor rappelle son poids électoral
Les signataires soulignent que Podor aurait été le seul département remporté par Amadou Ba lors des élections législatives de novembre 2024. Une victoire qu’ils présentent comme un acquis majeur pour la Nouvelle Responsabilité Jam Ji.
Malgré cette performance, les jeunes cadres déplorent qu’Amadou Ba ne se soit toujours pas rendu dans le département depuis la création du mouvement. Ils estiment que cette absence traduit un manque de reconnaissance envers les militants locaux.
Selon eux, l’ancien Premier ministre n’aurait visité Podor qu’à deux reprises depuis son engagement politique, à l’occasion des campagnes présidentielle et législative de 2024.
Une mobilisation de 22 communes mise en avant
Les jeunes cadres rappellent également que Podor avait organisé, quatre mois plus tôt, un important rassemblement consacré au lancement de la vente des premières cartes de membre de la Nouvelle Responsabilité Jam Ji.
La rencontre avait mobilisé les militants des 22 communes du département. À cette occasion, le Dr Cheikh Oumar Anne avait invité Amadou Ba à clarifier sa position politique et à engager des tournées nationales pour renforcer l’implantation du mouvement.
Les auteurs du communiqué affirment toutefois que cette demande n’a pas été suivie d’effets. Ils accusent Amadou Ba de multiplier les activités dans d’autres localités tout en se tenant à distance de Podor.
Cheikh Oumar Anne invité à prendre ses distances
Face à cette situation, les jeunes cadres demandent au Dr Cheikh Oumar Anne de suspendre « immédiatement » toutes ses activités au sein de la Nouvelle Responsabilité Jam Ji.
Cette suspension devrait, selon eux, permettre l’ouverture de discussions avec les différentes forces politiques, sociales et communautaires du département.
L’objectif affiché est de définir de nouvelles perspectives et de réfléchir à une autre orientation pour les futures actions politiques de leurs responsables.
Les militants réclament respect et reconnaissance
Les jeunes cadres de Podor réclament un traitement qu’ils jugent plus équitable, à la hauteur du poids électoral du département et des sacrifices consentis par ses militants.
« Notre engagement et nos sacrifices ne sauraient plus être ignorés, ni relégués au second plan », préviennent-ils dans leur communiqué daté du 10 juillet 2026.
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Vendredi 10 Juillet 2026
Dakaractu



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