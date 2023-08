« Possible » intervention militaire au Niger : « Macky Sall est un bon profil pour une médiation pacifique » (Jean Paul Dias)

La voie d’une médiation est celle à adopter pour résoudre cette tension politique au Niger provoquée par le coup de force du Général Tchiani et de ses hommes. L’ancien ministre de l'Intégration économique africaine et ancien président du conseil des ministres de la Cédéao dénonce cette séquestration du président Mouhamed Bazoum par la junte qui, selon lui, a perpétré un putsch non justifié. « Je ne suis pas favorable à ces régimes militaires. Ces putschistes doivent être rappelés à l’ordre pour un rétablissement de l’ordre constitutionnel et à rendre le pouvoir aux civils. Mais les civils aussi, doivent penser aux populations et à la prise en charge efficace de leurs préoccupations », a précisé le membre de Benno et président du Bloc des Centristes Gaïndé (BCG) qui s’exprimait dans le Grand Jury sur la RFM ce dimanche.







Jean Paul Dias ajoute que ce qui le gêne dans le cadre du Niger, c’est qu’aucune justification n’a été avancée pour expliquer ce putsch. « C’est une révolte venue du palais, d’un homme qui pense être en voie d’être déchu », pense l’acteur politique.







Maintenant, il faut une médiation, estime Jean Paul Dias. « Je pense que nous avons les ressources, nous au Sénégal, pour jouer les premiers rôles de médiation. Le président Macky Sall est un bon profil pour aller parler avec ces militaires. Il ne doit pas s’engager dans une intervention armée dans cette zone. Mais plutôt servir d’intermédiaire », a servi le fondateur du BCG.