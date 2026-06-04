Portrait de quelques ministres du nouveau gouvernement du PM Al Amine LO

Le 1er juin 2026, le Sénégal s’est doté d’un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, nommé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Cette nouvelle équipe gouvernementale, composée de 30 membres, marque une nouvelle étape dans la conduite des politiques publiques du pays. À cette occasion, Dakaractu s’intéresse aux profils de quelques ministres récemment nommés, à leurs parcours, leurs expérience et les défis qui les attendent à la tête de leurs départements respectifs.