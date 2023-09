Portrait Grand Magal : Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ou le fils de Bamba qui a le plus produit d'exemplaires coraniques.

Cheikh Mouhammadou Lamine Bara Mbacké ibn Cheikhoul Khadim est le troisième fils du fondateur du mouridisme. Frère cadet du premier khalife, Serigne Mouhammadou Moustapha Mbacké dont il est de même mère (Sokhna Aminata Lô), il naquît en 1891 à Touba où il a d’ailleurs été le premier fils de Cheikh Ahmadou Bamba à y voir le jour. Plus connu sous le nom de Serigne Bara, il s’est très tôt forgé une personnalité du fait de son engagement à servir la voie du mouridisme. Ayant perdu sa mère alors qu’il était nourrisson, il a été encadré par Sokhna Awa Bousso mère de son grand frère, Serigne Fadilou Mbacké.



Comme la plupart de ses frères, Serigne Bara s’est initié aux études coraniques à très bas âge auprès de Serigne Dame Abdou Rahman Lô et de Mame Thierno Birahim Mbacké avant de mémoriser les sciences religieuses et exégèses. Il est décrit comme l’un des fils du Cheikh qui a le plus produit des exemplaires du Saint Coran après sa formation religieuse.



Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké est aussi décrit comme un mystique de très grande renommée, et ses prières miraculeuses de même que ses prodiges qui dépassaient l’entendement humain.