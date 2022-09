Port multifonctions de Ndayane : Aboubacar Sédikh Bèye et la coopération japonaise lancent le projet d’élaboration du schéma directeur

Le Directeur Général du Port autonome de Dakar (Pad), Aboubacar Sédikh Bèye et le groupe des experts de la Jica ont procédé au lancement officiel du projet d’élaboration du Schéma Directeur du port Multifonctions de Ndayane, au siège de la Direction Générale du Port autonome de Dakar. Ce schéma, selon la cellule de communication du Port, « devra tenir compte du fait que le port multifonctions de Ndayane sera adossé à une zone logistique et franche d’envergure internationale pour contribuer à la résorption du déficit de notre balance commerciale et à la création d’emplois. »

Le Directeur général et sa délégation ont suivi avec beaucoup d’attention et d’intérêt, la présentation du projet, notamment les principaux axes du canevas qui sera suivi dans l’élaboration dudit Schéma Directeur.

Au terme de cette présentation, ajoute le document, des observations à la fois de recentrage, de réorientation et de précision ont été apportées par le Directeur général du Port. Il s’agit pour les deux parties de doter in fine, le port multifonctions de Ndayane, d’un Schéma Directeur à la hauteur des ambitions de développement qui lui sont attachées. « Au total, le port multifonctions de Ndayane devra contribuer à l’amélioration de la compétitivité internationale du Sénégal et au développement d’un hub logistique dans la région ouest-.africaine à travers une gestion portuaire efficace en lien avec la taille des navires et du volume des cargaisons », renseigne le communiqué.

Il est attendu du projet : La formulation du Schéma Directeur du Port Multifonction de Ndayane (l’horizon 2047) ; la formation du plan de Développement à court terme du port multifonctions de Ndayane (horizon 2030) ; la formulation de stratégies à long terme pour renforcer les compétences du personnel du Pad.

Lors de cette rencontre, le Directeur général du Port autonome de Dakar, a beaucoup insisté sur les relations ville/port, le développement des corridors terrestres nord et sud, l’intégration du port dans son environnement, entre autres...