Port de Dakar : précisions de la Direction de l’Exploitation du Port

Suite à la note circulaire n000265 PAD/DG/HCP/DEX du 06 février 2020, la Direction de l’Exploitation du Port compte apporter les précisions suivantes :Tous les transporteurs doivent déclarer leurs missions et retirer le ticket au Parcking AGSLes camions transportant des conteneurs vides et ceux destinés à l’export sont exemptés du passage parking. Toutefois, ils peuvent être détournés au niveau du Parking s’ils constituent une entrave à la bonne circulation.Les Agents de la Direction de l’Exploitation (DEX) et les Agents sont chargés respectivement de la fluidité de la circulation et du contrôle des tickets.Lesdits agents pourront éventuellement accorder, en cas de nécessité, la priorité aux camions transportant des conteneurs frigos et ceux transportant des conteneurs vides courant la détention.La Direction Générale du Port Autonome de Dakar invite tous les acteurs à travailler ensemble pour un port fluide.