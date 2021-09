Pollution plastique : Abdou Karim Sall plaide pour un soutien aux pays engagés dans le cadre des initiatives internationales visant à promouvoir l’innovation.

Abdou Karim Sall, Ministre de l’Environnement et du Développement durable a pris part à la table ronde virtuelle organisée par l’Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA), sur le thème : « Technologie nucléaire au service de la lutte contre la pollution par le plastique ».



Le ministre, au regard de l’ampleur de la pollution plastique et des projections pour le moins inquiétantes, a plaidé pour la lutte contre ce phénomène, la mise en place de solutions globales, engageant tous les pays producteurs et utilisateurs. Dans cette perspective, le Sénégal milite en faveur de la mise en place d’un traité multilatéral juridiquement contraignant pour réduire l’utilisation des produits à usage unique et renforcer l’industrie du recyclage, a-t-il aussi fait savoir.



Enfin, le MEDD a plaidé pour un soutien au pays engagé comme le Sénégal qui ont démontré une réelle volonté politique à travers la mise en place de lois et de règlements ambitieux, dans le cadre des initiatives internationales visant à promouvoir l’innovation dans la lutte contre la pollution des écosystèmes par les plastiques...