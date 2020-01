Pollution aux hydrocarbures sur la plage de Thiaroye : Prise de mesures pour atténuer la pollution et prévenir les risques

Dans une note rendue publique, suite à la découverte de produits hydrocarbures le 16 Janvier dernier dans la zone de Thiaroye sur mer, le Ministère de l’Environnement et du Développement durable a pris en relation avec diverses structures de l’Etat concernées, des mesures urgentes pour atténuer la pollution et prévenir les risques sur la population. Il s’agit du renforcement des mesures de sécurité pour le contrôle et la sécurisation de la plage par la Gendarmerie comme convenu lors de la visite de l’Autorité administrative ; la mise à disposition d’un personnel de sécurité compétent en matière de lutte contre un sinistre ; l’interdiction de l’accès de la zone de plage pour protéger les populations ; la mise en place d’un dispositif pour arrêter la pollution de la mer ; le suivi environnemental pour déterminer les impacts sur le milieu.

Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable a aussi appelé la population à la vigilance et au respect des mesures de sécurité éditées pour la circonstance, notamment l’arrêt systématique de la baignade aux alentours de la zone impactée.

Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable informe aussi qu’il a été procédé au balisage de l’espace contaminé et la coordination avec les autres acteurs concernés (les Autorités administratives et locales, la Haute Autorité pour la Sécurité maritime, la Sureté maritime et la Protection de l’Environnement marin (HASSMAR), et la Société Africaine de Raffinage). Après investigation, il a été constaté que la partie de la plage impactée couvre une superficie d’environ 150 mètres carrés à l'intérieur de laquelle une dizaine de points d’écoulement d’hydrocarbures a été notée. Les renseignements pris auprès de la SAR ont permis de définir la nature des polluants. Les investigations se poursuivent, concluent la note.