Politiques migratoires : société civile et pouvoirs publics réunis sur la question de migration juste…

La Remidev en collaboration avec Forim, a organisé un atelier de restitution national, ce jeudi 27 octobre 2022 à Dakar. Cet atelier a pour objectifs de partager la composante 2 du projet CRPM aux élus, décideurs; de restituer la cartographie des OSC issues de la diaspora et actives sur les questions de gouvernance de la migration; de définir un plan de renforcement des capacités des OSC sur la base des besoins recensés par cette cartographie; de renforcer la concertation inter OSC et le dialogue avec les institutions. Les résultats attendus à l’issue de cet atelier sont la cartographie des OSC issues de la diaspora actives sur les questions de gouvernance de la migration ; un plan de renforcement des capacités des OSC est validé ; un thème de concertation et d'échange avec les institutions est défini et les modalités de mise en œuvre sont proposées.