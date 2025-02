Politique de gestion des entreprises : « Le concept de Jub Jubël Jubënti n’a de sens que si on a des processus clairs… » (Ala Samba Timera, Capeo)

Dans un contexte de rationalisation annoncé par le nouveau régime, le recours aux leviers de performance demeure nécessaire pour tendre vers une meilleure opérationnalisation des entreprises au Sénégal. Cela suppose une excellence opérationnelle, en bref, une culture de la performance. Ala Samba Timera, directeur des sciences opérationnelles et du Capeo (Centre africain de la performance et de l’excellence opérationnelle), s’exprimait à l’occasion de la 4e édition du Forum de la PME. Il a estimé que « le concept de Jub Jubël Jubënti n’a de sens que si on a des processus clairs, optimisés et avec une compétence avérée, et si les hommes sont placés au bon endroit et au bon moment ».



Avec la vision déjà déclinée, il est opportun, selon Timera, de mettre en place une « excellence opérationnelle » pour une bonne mise en œuvre des mécanismes d’évolution des entreprises, qui sont des vecteurs incontournables du développement endogène prôné par les nouvelles autorités. « Il faut y aller avec méthode, sans victimisation ni stigmatisation. Dans notre pays, il y a une connaissance avérée, mais la méthode n’y est pas. C’est le point commun que l’on observe dans une bonne partie des entreprises au Sénégal. Elles ont des difficultés à s’adapter aux réalités d’aujourd’hui », a-t-il soutenu, convaincu que les PME-PMI doivent se mettre au niveau des exigences du monde de l’entreprise pour espérer une bonne compétitivité.