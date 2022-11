Politique à l'UCAD : les étudiants du « MEER bou bess » avertissent Sonko et réclament un changement à la tête du MEER...

En prévision d'élections au sein du MEER, et suite à la convocation du leader de Pastef les patriotes, dans l'affaire d'Adji Sarr, les étudiants Républicains de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont tenu un point de presse. Ils se préparent à faire face aux patriotes, car selon eux, l'université est un temple de savoir et non un forum politique.

« On a remarqué qu'à chaque fois que le président Ousmane sonko est convoqué au tribunal, il vient à l’UCAD pour jouer sur les sentiments des étudiants... »

Les étudiants estiment que le président du Meer, en la personne de Ablaye Diagne est appelé à de nouvelles fonctions qui le déconnectent de son milieu naturel. C'est pourquoi ces derniers réclament Dame Sène à la tête de la structure.