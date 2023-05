Politique : Les priorités de Déthié Fall, une fois à la tête du Sénégal...

• Améliorer et faire appliquer la réforme foncière pour faciliter l’accès et la valorisation des terres agricoles pour les agriculteurs et agro industrielles locaux ;• Instaurer une politique incitative d’investissement privé national dans le domaine de l’agriculture ;• Faire une industrialisation de notre agriculture afin de la rendre plus productive ;• Revoir le rang du ministre de l’agriculture dans le protocole gouvernemental car l’agriculture doit être considérée comme un domaine de souveraineté d'autant que nous comptons régler tous nos maux liés à la souveraineté alimentaire et au chômage. Sur le plan de l'Éducation, notre ambition est de redorer le blason de l’école publique sénégalaise ; à restituer aux établissements publics leur qualité d’antan. Déthié va :• Renforcer et améliorer les conditions de travail des enseignants ;• Initier un plan de construction d’infrastructures suffisantes afin d’avoir un effectif d’au maximum 50 élèves par classe sur l’étendue du territoire ;• Éradiquer totalement les abris provisoires ;• Augmenter les universités et les établissements de recherches ;• Mettre en œuvre le programme de modernisation des Daaras et le renforcement des structures d’enseignement confessionnel ;• Réformer les curricula et les programmes en adaptant les contenus à nos valeurs et aux enjeux du siècle ;• Avoir une totale souveraineté dans le financement de la réforme et de la mise en œuvre des programmes ;• Intégrer l’enseignement de l’informatique à tous les établissements publics, dès le primaire ;• Renforcer les écoles d’excellence ;• Renforcer l’attractivité des séries et filières scientifiques, technologiques et techniques ;• Créer une école nationale de la nanotechnologie et de l’intelligence artificielle ;• Mettre en place un fonds destiné aux ingénieurs pour le financement de leur projet et startupSur le plan de la santé, Déthié Fall envisage d'offrir à chaque sénégalais d’avoir l’opportunité de se soigner, de bénéficier des meilleurs soins possibles, et à notre personnel médical d’être parmi les plus formés et les mieux équipés. Il s'engage à :• Renforcer les structures de santé ;• Construire dans chaque département un établissement public de niveau 1 ;• Promouvoir la densification des PPS et déploiement en zone périphérique ;• Initier une politique de formation de spécialisation dans tous les domaines complexe de la médecine ;• Renforcement du règlement et de la réglementation ;• Développer l’assurance maladie comme modalité de prise en charge totale et gratuit des soins de base et d’urgence ;• Instaurer une TVA santé pour le financement des structures de santé ;• Supprimer les cases de santé et les remplacer par des postes de santé avec au moins un infirmier d’Etat et une sage-femme d’Etat. Pour la diplomatie, il s’agit de doter à notre pays une diplomatie garantissant le win-win dans toute coopération qu’elle soit bilatérale ou multilatérale. Déthié promet de faire :• La Rationalisation de la carte consulaire en tenant compte des effectifs des sénégalais présents dans les pays d’accueil ;• La dépolitisation des nominations au poste d’ambassadeur et de consul ;• Renforcer la diplomatie de bon voisinage et redorer l’image du Sénégal ;• Rendre le Sénégal davantage présent dans les instances sous régionales, africaines et internationales.• Promouvoir la culture sénégalaise pour en faire un pilier fondamental de notre politique étrangère. Un véritable soft power ;• Renforcer la protection et l’assistance consulaire à la diaspora.Sur le plan des infrastructures, l’ambition est de faire du Sénégal un pays dynamique, avec des infrastructures à la pointe de la technologie, durables, et aux normes internationales. Il faudra pour cela :• Promouvoir le maillage territorial ferroviaire à travers les voies ferrées et autoroute entre les différents axes du pays : Dakar – Saint-Louis ; Dakar – Diourbel – Matam ; Dakar – Kaolack – Tambacounda – Kidira ; Tambacounda – Kolda – Bignona – Oussouye. • Wagons médicaux spéciaux pour l’évacuation sanitaire ; • Construire des quais modernes ;Construire un port sec à Kidira (pour le fret malien) ce qui nous fera 700 km de gagnés ;Sans oublier la sécurité et la défense, Déthié ambitionne de faire du Sénégal un pays sûr, stable, où l’investissement privé sera sécurisé et dans lequel chaque résidant se sentira en sécurité, il faut :• Renforcer les effectifs de nos FDS ;• Renforcer les dépenses ;• Renforcer la surveillance maritime et transfrontalières afin de lutter contre le banditisme et de prévenir le terrorisme ;• Renforcer nos services de renseignements afin de prévenir le banditisme, la menace extérieure comme intérieure, et le terrorisme ;• D’améliorer les pensions de retraite des anciens FDS. Sur le plan de l’architecture urbaine, Déthié ambitionne de faire du Sénégal un pays beau à voir, durable, avec une urbanisation respectueuse de l’environnement. Le Sénégal constitue 196 722 km2 non extensibles avec même la possibilité d’en perdre quelques-uns avec l’avancée de la mer. Nous étions 9,704 millions en 2000. Nous sommes 18, 275 millions en 2023. Nous serons 33,18 millions en 2050 et 63,51 millions en 2100. Il est de notre responsabilité de prendre des mesures anticipatives afin de prévenir l’habitation de nos futurs enfants. C’est pourquoi, Déthié estime nécessaire :• d’Améliorer le cadre législatif et renforcer les organes de contrôles et d’inspection de bâtiments ; • Rendre plus contraignante l’obtention de titre foncier, et cesser la délivrance de titre foncier au secteur privé étranger ;• Limiter le nombre de titre foncier par sénégalais à trois ;• Promouvoir la construction en hauteur, avec toutes les précautions sécuritaires ; • Restructurer la SN HLM, La SICAP et initier, à l’échelle des collectivités territoriales, des programmes de logements.Sur le plan de l’environnement, l’ambition est de faire du Sénégal un pays salubre, propre et beau à voir. Un pays dont le développement sera basé sur des mécanismes de développement propres afin de protéger notre environnement, de prévenir la pollution, et de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Le président du PRP s’engage àFaire de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées une Agence de l’Environnement et des Etablissements Classées avec plus d’autorité et de prérogatives ; La société civile, le parlement prendront part au conseil d’administration ;Développer une stratégie de protection et de conservation des écosystèmes à mangrove afin de favoriser la régénération de la biodiversité halieutique et une chaînede valeur autour du marché du carbone ;Initier une stratégie nationale de reboisement et de régénération de nos forêts ;Arrêter et auditer toute construction sur le long du littoral et du domaine public maritime ;Renforcer l’arsenal juridique sur l’étude d’impact environnemental et social ;Mettre en place un mécanisme de préventions et de ripostes aux marées noires par anticipation à l’exploitation pétrolière aux larges du pays ;Mettre un allégement fiscal à toute entreprise qui opte pour des efforts de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.