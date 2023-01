Police Nationale : 1262 agents prêts à servir

La 46ème promotion des élèves de la police nationale a reçu ses épaulettes ce mardi 24 janvier à la Direction de la Formation, ex École Nationale de Dakar. Ce sont au total 1262 élèves policiers en fin de formation qui ont été mis à la disposition du corps de la police pour la sécurité des biens et des personnes dans le pays. Parmi ces 1262, on compte 16 commissaires de police, 56 officiers de police ,275 sous-officiers de police et 909 agents de police. La cérémonie de sortie des élèves de la 46ème promotion de la Police Nationale s'est déroulée en présence du ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome.



Pour le ministre de l’intérieur, l’intégration de ces nouveaux éléments dans la police nationale sera sans nul doute d’un grand apport pour l’institution et la population sénégalaise « l’effectif de cette 46ème promotion composé de 1262 fonctionnaires de police contribuera à renforcer les moyens humains de la police nationale pour une meilleure prise en charge de la demande en matière de sécurité… ».



Antoine Félix Diome a par ailleurs indiqué que ce recrutement massif des fonctionnaires de police entre dans le cadre du programme de montée en puissance de notre police nationale. Dans son allocution le ministre de l’intérieur a aussi annoncé que d’ici peu de temps 4000 fonctionnaires de police seront recrutés pour renforcer davantage la police nationale « j’ai le plaisir d’annoncer ici que très prochainement on procèdera à un recrutement de 4000 fonctionnaires de police…