Polémique autour du port vestimentaire dans les écoles: Thierno Alassane Sall appelle à privilégier le dialogue

Le président du Parti " La République des Valeurs", a donné son avis sur la polémique concernant le port vestimentaire dans les établissements scolaires. " Dans un premier temps, je me suis abstenu de me prononcer sur la polémique concernant le port vestimentaire dans les écoles. J’espérais, comme beaucoup de Sénégalais, que le Premier ministre mettrait à profit les vacances scolaires pour dialoguer avec les responsables des établissements et résoudre définitivement ce malentendu, qui n’aurait jamais dû survenir. Les récentes déclarations du Premier ministre, ainsi que la réaction prévisible du Conseil National du Laïcat, laissent craindre une escalade. Notre pays n’a évidemment pas besoin de cette crise latente qui, déjà, attise les démons de la division, comme en témoignent les discussions sur les réseaux sociaux, ces accélérateurs modernes de la haine. Il incombe à l’État, garant de notre patrimoine le plus précieux et le plus fragile - l’unité et la concorde nationales - de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le pire", a-t-il déclaré.



Thierno Alassane Sall a ajouté dans son post qu'il est " Inutile de rappeler que c’est l’accumulation de petites mésententes qui donne naissance aux crises profondes, dévastatrices dans notre sous-région". Et de marteler : " J’en appelle aux autorités pour qu’elles privilégient le dialogue, la seule voie qui permette de dissiper les malentendus et de trouver une solution aux préoccupations des parties. La défiance n’a jamais rien résolu, surtout pour un État".