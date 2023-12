Pointe Sarène : Les agriculteurs réclament la restitution de 375 ha de leurs terres expropriés par décret

Située dans la commune de Malicounda (département de Mbour), Pointe Sarène abrite depuis quelques années la deuxième station balnéaire du Sénégal. Mais, à en croire le quotidien Libération, depuis sa création, les agriculteurs de la zone ne cessent d'être victimes d'expropriation de leurs terres.

Par décret présidentiel, 375 hectares de terres viennent d'être expropriés aux cultivateurs du village de Pointe Sarène. Très en colère, ces derniers ont manifesté leur courroux à travers une marche de protestation organisée hier. Arborant des foulards et des brassards rouges, les manifestants, qui ont dénoncé vivement ce décret, réclament la restitution de leurs terres. Mignane Sène, natif du village et porte-parole du jour, a fait savoir que les agriculteurs sont dans le désarroi.

« Un matin, une délégation composée du sous-préfet, du commandant de la brigade de gendarmerie et d'autres personnalités est venue brusquement nous informer que Pointe Sarène vient d'être exproprié à travers un décret présidentiel signé par le président Macky Sall et contresigné par le Premier ministre Amadou Ba », clame haut et fort le porte-parole des agriculteurs de pointe Sarène avant d'entrer dans les détails du décret présidentiel. Il indique qu'il s'agit de 375 hectares de terres pris par l’État pour y réaliser des projets. « Le motif avancé c'est l'érection d'un terrain de golf sur 120 ha et 68 ha destinés à la culture », a informé Mignane Sène dans les colonnes de Libération.

Selon lui, ce qui est incompréhensible, c'est qu'au moment où on parle de Sénégal émergent, les autorités veulent prendre 120 ha de terres des cultivateurs pour l'érection d'un terrain de golf pendant que 72 agriculteurs sont dépossédés de leurs biens. À cela, s'ajoutent 54 ha au niveau du barrage Est à la sortie du village et 200 ha destinés à la création dune zone industrielle.

Pour Mignane Sène, il n'y a jamais eu de consultation ou de concertation avec les propriétaires de ces terres.