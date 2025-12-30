Point E-Vidéos intimes, chantage et trahison : la trahison familiale au cœur d’un ignoble chantage aux vidéos intimes


Point E-Vidéos intimes, chantage et trahison : la trahison familiale au cœur d’un ignoble chantage aux vidéos intimes

Une affaire aux allures de thriller numérique a récemment secoué le quartier huppé du Point E. Derrière ce dossier sensible traité par les limiers du commissariat d’arrondissement se cache une histoire de mœurs, de cupidité et surtout de trahison familiale, rapporte L’Observateur.

 

Mariée et menant jusque-là une vie paisible, F. K. ne s’attendait certainement pas à voir son intimité devenir l’arme d’un maître chanteur sans scrupules. Tout bascule le 23 décembre dernier, lorsqu’elle reçoit sur WhatsApp une vidéo envoyée par un numéro inconnu. En la visionnant, la jeune femme découvre, stupéfaite, des images intimes la montrant avec son époux dans leur chambre conjugale. Le choc est brutal.

 

Selon les révélations de L’Observateur, le harceleur ne s’arrête pas là. Sitôt la vidéo visionnée, il appelle la victime et, sans détour, lui propose une rencontre intime, assortie d’une menace claire : diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux si elle refuse. Craignant pour son honneur, sa réputation et celle de sa famille, F. K. tente d’abord de temporiser, usant de discours habiles pour dissuader son interlocuteur. En vain.

 

Pire encore, le maître chanteur durcit le ton. Il envoie d’autres vidéos intimes, agrémentées de stickers à caractère obscène, puis exige une forte somme d’argent. Acculée, F. K. feint d’accepter une rencontre et obtient un rendez-vous fixé au rond-point Mame Abdou Aziz du Point E, le 25 décembre 2025.

 

C’est alors que la victime décide de briser le silence. Elle saisit les limiers du commissariat du Point E. Sous la conduite du commissaire Sow, les enquêteurs mettent en place un dispositif discret et demandent à la plaignante de jouer le jeu. Le jour J, tandis que F. K. se présente au lieu convenu, les policiers en civil quadrillent les environs.

 

Le maître chanteur tombe dans le piège. À peine a-t-il abordé la jeune femme qu’il est maîtrisé et interpellé. Conduit au commissariat, il est identifié comme Jules François Gomis, étudiant domicilié à Wakhinane-Nimzatt. Face aux enquêteurs, il passe rapidement aux aveux. L’exploitation de son téléphone confirme son rôle dans l’envoi des vidéos et les tentatives de chantage.

 

Mais l’enquête révèle une vérité encore plus glaçante. D’après L’Observateur, Jules F. Gomis reconnaît avoir reçu les vidéos d’une certaine Mami Diallo, cousine proche de la victime. Les policiers interpellent alors la jeune femme à Petit Mbao. Identifiée comme Yaye S. Diallo, couturière de 19 ans, elle finit par craquer.

 

Elle avoue avoir profité d’une visite de F. K. au domicile familial pour transférer discrètement les vidéos intimes depuis le téléphone de sa cousine vers le sien, avant d’en envoyer quatre à l’étudiant afin d’organiser le chantage. L’exploitation de son appareil permettra aux enquêteurs de découvrir une dizaine de vidéos soigneusement dissimulées dans des dossiers intitulés « Masqués » et « Supprimés récemment ».

 

Au terme de leur garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République.

Autres articles
Mardi 30 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
LFR2 / Aïssata Tall Sall à Cheikh Diba : « Vous avez tout taxé pour cette contre-performance »

LFR2 / Aïssata Tall Sall à Cheikh Diba : « Vous avez tout taxé pour cette contre-performance » - 30/12/2025

[🛑DIRECT/Assemblée Nationale ] Plénière portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025

[🛑DIRECT/Assemblée Nationale ] Plénière portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025 - 30/12/2025

LFR2 / Dépenses urgentes : 5,2 milliards débloqués pour les Forces de Défense et de Sécurité

LFR2 / Dépenses urgentes : 5,2 milliards débloqués pour les Forces de Défense et de Sécurité - 30/12/2025

Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison,l’entourage sous surveillance judiciaire

Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison,l’entourage sous surveillance judiciaire - 30/12/2025

Présidentielle en Guinée: premiers résultats partiels, large avance du chef de la junte

Présidentielle en Guinée: premiers résultats partiels, large avance du chef de la junte - 30/12/2025

[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...

[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année... - 29/12/2025

Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi

Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi - 29/12/2025

[ Rétro ] Société / Les temps forts de l’année 2025 : l'Affaire Alima Suppo, Kocc Barma, Pape Natango Mbaye, les greffes de moelle, féminicide, Affaire Softcare...

[ Rétro ] Société / Les temps forts de l’année 2025 : l'Affaire Alima Suppo, Kocc Barma, Pape Natango Mbaye, les greffes de moelle, féminicide, Affaire Softcare... - 29/12/2025

Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures

Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures - 29/12/2025

Affaire Prodac-2,7 milliards de FCFA au cœur : Pape Malick Ndour attendu au PJF demain

Affaire Prodac-2,7 milliards de FCFA au cœur : Pape Malick Ndour attendu au PJF demain - 29/12/2025

« Mi-figue mi-raisin, les sacrifices consentis n’ont pas donné les résultats escomptés »: Ces propos qui ont valu à Ibrahima Ndiaye une sanction du PRP

« Mi-figue mi-raisin, les sacrifices consentis n’ont pas donné les résultats escomptés »: Ces propos qui ont valu à Ibrahima Ndiaye une sanction du PRP - 29/12/2025

Rétro Politique - Remaniement, tensions au sommet et recompositions : 2025, l’année de la consolidation tumultueuse…

Rétro Politique - Remaniement, tensions au sommet et recompositions : 2025, l’année de la consolidation tumultueuse… - 29/12/2025

Attaque contre le président Diomaye : « il faut qu’on ait un sursaut de lucidité… » (Yankhoba Diémé)

Attaque contre le président Diomaye : « il faut qu’on ait un sursaut de lucidité… » (Yankhoba Diémé) - 28/12/2025

Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm

Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm - 28/12/2025

Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional

Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional - 28/12/2025

[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante

[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante - 28/12/2025

Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal

Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal - 28/12/2025

Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa

Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa - 27/12/2025

Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC

Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC - 27/12/2025

Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga

Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga - 27/12/2025

Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement »

Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement » - 27/12/2025

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir - 26/12/2025

Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025

Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025 - 26/12/2025

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky…

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky… - 26/12/2025

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue!

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue! - 26/12/2025

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol - 26/12/2025

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage - 25/12/2025

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la " privatisation " d’une rue - 25/12/2025

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées - 24/12/2025

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme - 24/12/2025

RSS Syndication