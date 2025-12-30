Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison,l’entourage sous surveillance judiciaire


Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison,l’entourage sous surveillance judiciaire

L’affaire qui a tenu en haleine la banlieue dakaroise pendant plusieurs jours vient de connaître un tournant judiciaire majeur. Dans le dossier de la mort tragique de Binetou Gueye, le mari de la défunte, P. M. Diop, a été placé sous mandat de dépôt pour meurtre, tandis que ses parents, sa supposée « copine » et un ami bénéficient de mesures judiciaires moins contraignantes. Des révélations livrées par L’Observateur.

 

Initialement poursuivi pour homicide involontaire, P. M. Diop voit l’incrimination requalifiée en meurtre, après examen approfondi du dossier par le parquet. Une décision lourde de conséquences qui traduit le scepticisme de la justice face à la version d’un tir « accidentel » avancée par le mis en cause depuis les premières heures de l’enquête.

 

 

Une nuit fatale à Keur Mbaye Fall

 

 

Pour rappel, le drame s’est noué dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre 2025, à Keur Mbaye Fall. Une détonation perce alors le silence nocturne du quartier. Binetou Gueye vient d’être atteinte par une balle tirée à bout portant par son époux, P. M. Diop. La jeune femme succombe à ses blessures.

 

Si le mari et sa famille évoquent rapidement un accident, les parents de la victime, eux, expriment de sérieux doutes. Selon L’Observateur, ces réserves, combinées aux éléments recueillis par les enquêteurs, ont fini par peser lourd dans l’orientation du dossier.

 

 

Une enquête qui fragilise la thèse de l’accident

 

 

L’enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle (ZFI). P. M. Diop est interpellé et placé en garde à vue. Il sera rejoint par ses deux parents, un ami présent sur la terrasse peu avant le drame, ainsi que sa supposée « copine ».

 

Tous sont soupçonnés d’entrave au travail de l’administration de la justice. Les enquêteurs estiment que des éléments matériels essentiels, notamment le téléphone portable de P. M. Diop, auraient été volontairement dissimulés afin d’orienter l’enquête et d’atténuer la responsabilité pénale du principal suspect.

 

 

Décisions judiciaires contrastées

 

 

Après plusieurs jours de garde à vue et de retours de parquet, les mis en cause ont finalement été présentés au procureur. Le verdict tombe :

 

  • P. M. Diop est placé sous mandat de dépôt, poursuivi désormais pour meurtre ;

  • Ses deux parents et sa « copine » sont placés sous contrôle judiciaire ;

  • Son ami, quant à lui, écope d’un bracelet électronique.
Mardi 30 Décembre 2025
Dakaractu



