LFR2 / Dépenses urgentes : 5,2 milliards débloqués pour les Forces de Défense et de Sécurité

Dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour l’année 2025, le gouvernement a décidé d’augmenter les moyens alloués aux forces de défense et de sécurité. Le document du gouvernement présenté aux députés ce matin fait état d’une augmentation de 5,2 milliards de FCFA spécifiquement dédiée à l’alimentation des corps de troupe des forces de défense et de sécurité.







Cette dotation supplémentaire s’inscrit dans un contexte budgétaire contraint, où le gouvernement a dû procéder à une rationalisation globale des dépenses pour maintenir l’équilibre des finances publiques. Malgré cette contrainte, les autorités ont choisi de préserver et même de renforcer les moyens destinés aux forces de sécurité. Le gouvernement rappelle que cette augmentation figure parmi les dépenses qualifiées d'urgentes , qui représentent au total 56,8 milliards de FCFA.







Ces dépenses prioritaires comprennent également les bourses des étudiants (11,8 milliards), la participation de l’État dans Africa Finance Corporation (8,4 milliards), ou encore le soutien à la Société nationale de Gestion des Déchets (6 milliards).

