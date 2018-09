Poème sur la naissance du Prophète (PSL) : Mouhamed Abdallah Thiam 'Sope Nabi' décrit « La Nuit des Merveilles »

Dans son livre intitulé Le Sauveur, Mouhamed Abdallah Thiam Sope Nabi et par ailleurs président de la fondation Keur Rassoul gratifie la Ummah islamique d’un chef d’œuvre retraçant la vie du Meilleur des Hommes. Cet homme-là qui s’est élevé dans les plus hauts degrés de la perfection jusqu’à atteindre le firmament de la pureté du cœur et de l’esprit, de la noblesse de caractère et de la grandeur de l’œuvre.



Seydina Mouhamed PSL fut selon Mouhamed Abdallah Thiam Sope Nabi le plus parfait des créatures dont la naissance est couronné de merveilles.



Le prophète Alety Salam a marché sur la surface de la terre, tel un ange noble dans l’habit d’un homme, à l’âme débordante de foi, de générosité, d’amour de la vérité, de lutte incessante pour la faire prévaloir, de compassion pour les vivants, d’effort permanent pour rectifier le sens de leur existence, d’audace contre l’erreur, d’indépendance dans la destruction de celle-ci.



Son amour pour le prophète a poussé le président de la fondation Sope Nabi à prendre sa plume « qui ne se mouille d’encre que pour Toi Seigneur des seigneurs Mouhamadou Rassoulilah PSL », ne fait que témoigner davantage de son amour et affection envers sa seule raison de vivre, Seydina Mohamed PSL.



“Le serviteur du prophète des temps modernes Ô mon bonheur de tout instant, certes cette vie m’a été offerte par Allah mais T’aimer lui a donné un sens.”



Alhamdulilahi

Alahouma Sali Ala Seydina Mouhammadina Wassalim