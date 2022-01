Podor : Le sens de l'unité de Racine Sy salué par Abdoulaye Daouda Diallo, Coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar.

Le ministre Abdoulaye Diallo était l'hôte de la commune de Podor ce dimanche. Selon des informations qui nous sont parvenues, il a particulièrement remercié Mamadou Racine Sy, candidat de BBY à la Mairie de la ville et « facteur d'unité ». Entouré des responsables Mamoudou Dia (Président du conseil départemental), Rougui Ly, Astel Sall, Abdoulaye Daouda Diallo a estimé que Racine Sy joue actuellement un rôle extrêmement important pour l'instauration et la consolidation de l'unité à Podor, informe la même source.



Selon le ministre, le mouvement de Racine (Alsar), Osez l'avenir et les autres composantes de BBY travaillent en parfaite synergie. Il a particulièrement apprécié la forte mobilisation des Podorois et l'engagement d'Aïssata Tall Sall et des Honorables Astel Sall et Rougui Ly. S'exprimant sur la situation d'ensemble de la coalition présidentielle dans les 22 collectivités territoriales du département, Abdoulaye Daouda Diallo a informé de l'existence de 6 listes parallèles qu'il qualifie de signe de vitalité et d'un besoin d'expression notée au sein de la coalition.



Globalement, le Coordonnateur de Benno Bokk Yakaar espère un renforcement d’hégémonie de la coalition dans le département surtout que la violence électorale notée ailleurs n'est pas encore au rendez-vous dans la zone, fort heureusement...