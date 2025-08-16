Pluies diluviennes à Dakar : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye au chevet des populations

Après les fortes pluies à Dakar ce vendredi, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement s’est rendu sur les lieux pour constater l’impact des averses. Revenant de voyage, le ministre a été interpellé par les autorités locales de certaines zones inondées, mais également alerté par certaines vidéos virales et images publiées par des médias locaux.
Sur le terrain aux Parcelles Assainies et à Philippe Maguilen Senghor, Cheikh Tidiane Dièye fait le point après l’appel téléphonique du Premier ministre qui a voulu s’enquérir de la situation...
