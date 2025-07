Plan de redressement : le mouvement "PROGRÈS" propose un "remaniement" ministériel et une "collaboration" avec des technocrates qui maitrisent les enjeux...

Dans une note transmise au bureau de Dakaractu Thiès, le président du mouvement "Progrès", Djibril Bâ, a tenu à la veille de la cérémonie de présentation du Plan de redressement, à apporter sa pierre à l'édifice dans un contexte de réflexion et de partage pour booster notre économie.

Pour réussir ce nouvel élan, M. Bâ esquisse un postulat de base à savoir : " 1. Sans la paix et la justice, tout est voué à l’échec ; 2. La transparence sera de rigueur ; 3. Toute activité créatrice de richesse est prioritaire ; 4. La jeunesse sera au cœur des préoccupations.

À travers ce rendez-vous, il est incontestable que le Sénégal est aujourd'hui entre les mains d'un gouvernement transparent, rigoureux, qui respecte ses engagements et communie avec son peuple. Bref la rupture est devenue une réalité. Faisant suite à la mauvaise gestion de l'ancien régime, que chaque citoyen et tous les agents économiques d'ici et dans la diaspora s'engagent et restent alertes pour un redressement de notre économie mise à terre", a-t-il souligné.

Et pour mettre notre pays sur les rails de l’émergence, l'ingénieur financier a listé les axes saillants : " • Procéder très rapidement à un remaniement ministériel et collaborer avec des technocrates qui maitrisent les enjeux du moment et sont en phase avec l’idéologie du projet porté par les nouvelles autorités; • À l’image du secteur privé, fixer des objectifs à tous les agents de l’administration publique à travers des indicateurs objectivement vérifiables; • Mettre en place une stratégie efficace pour plus de célérité dans le traitement des dossiers administratifs et surtout ceux relatifs à la dette intérieure. En d’autres termes les entreprises locales ont besoin de trésorerie et de fonds de roulement pour faire fonctionner leurs activités et par ricochet stimuler l’emploi ; Il faut impérativement un règlement diligent des factures des fournisseurs ;