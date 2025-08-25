Plan de redressement économique - "l'union, un préalable indispensable : notre nation ne se bâtira jamais dans la division" (Ma Diakhaté NIANG)


Plan de redressement économique - "l'union, un préalable indispensable : notre nation ne se bâtira jamais dans la division" (Ma Diakhaté NIANG)
Le 1er aout dernier, le Premier ministre a présenté un plan de redressement économique destiné à, entre autres, retrouver les équilibres budgétaires et à accélérer la progression économique.
 
J’aurai l’occasion de revenir sur le plan. Mais avant cela, je souhaite partager ce qui me semble être un préalable incontournable pour que notre pays et nos compatriotes puissent non seulement bénéficier pleinement de ses retombées mais aussi accepter les sacrifices qu’il exige.
 
Depuis plusieurs années, le Sénégal traverse une crise politique qui a profondément divisé notre société. Nous sommes désormais jugés « bons » ou « mauvais », « fréquentables » ou « infréquentables », uniquement en fonction de nos choix politiques. Or, je le répète, l’appartenance politique ne devrait jamais être un facteur de division.
 
Notre démocratie, conquise par le sacrifice de générations entières, nous oblige à accepter toutes les positions et toutes les opinions dès lors qu’elles s’expriment dans le strict respect des lois et règlements qui nous régissent. Cette tolérance n’est pas une faiblesse, c’est au contraire la force des nations qui avancent. 
 
En effet, il est essentiel de réaliser une chose : notre nation ne se bâtira jamais dans la division. Il nous faut apprendre à respecter les positions des uns et des autres, tout en gardant en tête l’essentiel : le Sénégal que nous avons en commun.
 
C’est pourquoi j’en appelle à chacun : que nos appartenances politiques ne nous séparent pas.
 Puisque le gouvernement détient aujourd’hui la confiance des citoyens, je l’invite, respectueusement, à être un acteur de paix et d’union.
 
J’en appelle, également, aux leaders comme aux partis politiques : il est de leur responsabilité de renforcer la formation de leurs militants, afin d’inculquer cette vérité fondamentale qu’aucun citoyen ne doit être rejeté en raison de ses convictions ou de son appartenance. C’est à ce prix que nous pourrons bâtir une démocratie apaisée et une nation unie. Car l’intolérance et le rejet de l’autre fragilisent notre démocratie et hypothèquent nos chances de réussite collective.
 
Enfin, je m’adresse à l’ensemble de mes compatriotes : sachons que l’union nationale ne peut pas être simplement décrétée d’en haut. Elle doit s’enraciner dans nos réalités quotidiennes et se construire patiemment, jour après jour. L’union prend forme d’abord dans nos familles, lorsqu’elles sont soudées par l’entraide et le respect. Elle se renforce dans nos quartiers, à travers la solidarité de voisinage et le vivre-ensemble. Elle s’exprime aussi sur nos lieux de travail, par la collaboration et la reconnaissance mutuelle. Et aujourd’hui, à l’ère du numérique, elle doit également se refléter dans nos réseaux sociaux, qui ne devraient pas être des espaces de division mais des lieux de partage, de dialogue et de fraternité. C’est à travers ces gestes du quotidien que nous donnerons corps à l’unité nationale et que nous ferons de notre diversité une véritable richesse. Chacun de nous doit être un gardien de la paix civile et un acteur de l’unité nationale, en refusant les discours de haine, en rejetant les stigmatisations et en plaçant toujours l’intérêt du Sénégal au-dessus des querelles partisanes.
 
À mon sens, cette union nationale, fondée sur le respect de la démocratie et de la diversité des opinions, est le véritable préalable à tout effort de redressement et à tout projet de construction durable pour notre pays.
 
Ma Diakhaté NIANG 
Inspecteur du Trésor 
Président du mouvement Alternative citoyenne, And Sopi Thiès.
Autres articles
Lundi 25 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix - 25/08/2025

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation » - 25/08/2025

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… » - 25/08/2025

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé - 25/08/2025

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... » - 25/08/2025

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice - 25/08/2025

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire - 25/08/2025

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS)

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS) - 25/08/2025

Thiadiaye : Père de 31 enfants, Birima « Ndongo » se tourne vers le trafic de chanvre indien pour nourrir sa famille

Thiadiaye : Père de 31 enfants, Birima « Ndongo » se tourne vers le trafic de chanvre indien pour nourrir sa famille - 25/08/2025

Drame au Tribunal de Pikine-Guédiawaye : l’autopsie d’Alioune Badara Mbengue révèle une défaillance cardiaque fatale

Drame au Tribunal de Pikine-Guédiawaye : l’autopsie d’Alioune Badara Mbengue révèle une défaillance cardiaque fatale - 25/08/2025

Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue désignée candidate de Taxawu Senegaal

Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue désignée candidate de Taxawu Senegaal - 24/08/2025

Religion : La CONACOC fixe la date de la célébration du Gamou, le ...

Religion : La CONACOC fixe la date de la célébration du Gamou, le ... - 24/08/2025

Ville de Dakar - Barthélémy Dias prévient Ngoné Mbengue et autres opposants : « Ceux qui seront à la mairie pour une élection sont dans l’illégalité »

Ville de Dakar - Barthélémy Dias prévient Ngoné Mbengue et autres opposants : « Ceux qui seront à la mairie pour une élection sont dans l’illégalité » - 24/08/2025

Immigration clandestine : Un convoi de 248 migrants, parti du Sénégal, atteint les Îles Canaries

Immigration clandestine : Un convoi de 248 migrants, parti du Sénégal, atteint les Îles Canaries - 24/08/2025

Nécrologie : Mamadou Kanté de la RTS n'est plus!

Nécrologie : Mamadou Kanté de la RTS n'est plus! - 24/08/2025

Journée Internationale de la Jeunesse : Plus de 100 jeunes participent aux « Olympiades SR »

Journée Internationale de la Jeunesse : Plus de 100 jeunes participent aux « Olympiades SR » - 24/08/2025

Mairie de Dakar : Barthélémy Dias face à la presse ce dimanche à 19h

Mairie de Dakar : Barthélémy Dias face à la presse ce dimanche à 19h - 24/08/2025

Général Elhadji ‎Daouda Niang: Le stratège discret qui veille sur la sécurité du Sénégal

Général Elhadji ‎Daouda Niang: Le stratège discret qui veille sur la sécurité du Sénégal - 24/08/2025

Forum Civil : Matar Sall succède à Birahim Seck à la tête de l’organisation

Forum Civil : Matar Sall succède à Birahim Seck à la tête de l’organisation - 24/08/2025

Erratum - FADP 2025 : le texte précédemment publié est le contenu de l’avant-projet du décret en gestation

Erratum - FADP 2025 : le texte précédemment publié est le contenu de l’avant-projet du décret en gestation - 24/08/2025

MOSQUÉE DE TOUBA – La famille de Serigne Fallou Mbacké remet un aadiya de 365 millions FCFA

MOSQUÉE DE TOUBA – La famille de Serigne Fallou Mbacké remet un aadiya de 365 millions FCFA - 24/08/2025

Approvisionnement en hydrocarbures : « Nous attendons beaucoup du projet SAR 2.0 » (Birame Soulèye Diop, MEPM)

Approvisionnement en hydrocarbures : « Nous attendons beaucoup du projet SAR 2.0 » (Birame Soulèye Diop, MEPM) - 24/08/2025

Ce que disent les Unes : la revue de presse comme organe vital de l’intelligence collective ( Par Dr. Moussa Sarr )

Ce que disent les Unes : la revue de presse comme organe vital de l’intelligence collective ( Par Dr. Moussa Sarr ) - 23/08/2025

Fortes pluies à Thiès- visite dans les zones touchées:

Fortes pluies à Thiès- visite dans les zones touchées: " Nous avons identifié 77 familles impactées"( Birame Souleye Diop, ministre) - 23/08/2025

Médina Baye- effondrement des bâtiments:

Médina Baye- effondrement des bâtiments: " l'autoconstruction domine et prédomine au Sénégal"( DG ACBEP) - 23/08/2025

Kaolack- Deux jours après sa réfection, la route de Mérignac dans un piteux état : les autorités interpellées

Kaolack- Deux jours après sa réfection, la route de Mérignac dans un piteux état : les autorités interpellées - 23/08/2025

Budget du Sénégal 2026-2028 : Des projets ambitieux, mais des défis à relever ( Par Seydou Sow, économiste financier )

Budget du Sénégal 2026-2028 : Des projets ambitieux, mais des défis à relever ( Par Seydou Sow, économiste financier ) - 23/08/2025

Dakar : un premier cas de Mpox confirmé

Dakar : un premier cas de Mpox confirmé - 23/08/2025

Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies

Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies - 23/08/2025

Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto

Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto - 23/08/2025

RSS Syndication