Plan Sénégal Émergent Vert : 27 programmes retenus et suivis en 5 semaines sur 182 déroulés

Abdou Karim Sall, ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Fofana, ministre en charge du suivi du PSE et Oumar Ba nouveau directeur général de l'agence sénégalaise de la reforestation de la muraille verte, ont pris part à un atelier de production, instance communément appelée LAB dont l'objectif est de déterminer les éléments qui permettront de structurer de manière convenable le PSE Vert.

Le PSE Vert est structuré comme suit : 182 programmes ont été déroulés dont 27 sont retenus et le suivi sera assuré par les experts de tous les secteurs pendant 5 semaines. À la fin de chaque semaine une situation à mi-parcours sera présentée, nous a confié le ministre de l'environnement.

En cinq semaines, les techniciens, les experts, les sociétés civiles, l'État, les partenaires aux développements du secteur privé, seront écoutés afin de structurer tous les projets.

Pour le nombre d'emplois que peut générer le PSE Vert, M. Fofana, de dire que c'est à l'issue de cet atelier de structuration que les chiffres seront déterminés avec les parties prenantes.



Il rappelle qu'une politique de reforestation mise en place par le chef de l'État depuis 2019, avec déjà plus de 50.000 emplois ciblés, plus de 10.000 agents ont été recrutés, pour participer à ces politiques de renforcement de notre capital forestier, a-t-il conclu...