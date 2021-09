Plan Orsec : mise en service effective de la première conduite entre les bassins de Keur Niang et de Darou Rahmane

Avec les fortes pluies qui se sont abattues à Touba ces derniers jours, les routes de la ville sainte sont impraticables par endroit. Des eaux stagnantes subsistent aussi. Une raison pour laquelle l’État du Sénégal dans le cadre du plan Orsec par le ministère de l'intérieur, a procédé à la mise en service effective de la première conduite entre les bassins de Keur Niang et de Darou Rahmane conformément aux engagements pris avant le Magal. Cette conduite va contribuer à augmenter la capacité de pompage actuelle de 1000 m3/heure en attendant la mise en service de la seconde conduite qui va générer 1000 autre m3/heure après le Magal : pour un total donc de 2000 m3/ h. Au total on aura 4830 m3 / h, d’eau qui sera pompée si on prend en compte les 2.830 actuels. Ce qui va débarrasser la Capitale du Mouridisme de ces zones inondées...