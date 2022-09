Plan Orsec 2022 : Près d’un mois après le déploiement des secours, le ministre de l’intérieur fait le point avec 194 sites concernés, 348 ménages sinistrés appuyés…

Déployé le 5 août dernier, le bilan provisoire du plan d'organisation des secours (Orsec) a été tiré ce vendredi matin, dans les locaux du ministère de l’intérieur. C’est d’ailleurs Antoine Félix Diome, le ministre de l’intérieur qui est revenu sur les différentes missions de secours et d’assistance réalisées par les services étatiques, en parfaite coordination.



D’après lui, pas moins de 194 sites touchés par les inondations ont été pris en charge dont 121 en cours de traitement.



Dans le cadre de l’assistance des populations sinistrées, le ministre de l’intérieur fait état de 447.734 m³ d’eau pompés au niveau des 75 stations de pompage et 4.572 sites désinfectés au cours des opérations. Ce, en plus de l’aide apportée aux 348 ménages impactés par les eaux de pluie avec 675 kits distribuées par le biais du fonds de solidarité.