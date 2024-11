Plainte déposée contre Anta Babacar Ngom par Pastef - Sàmm Sa Kaddù marque toute sa solidarité et déclare : "Pastef a largement remporté la palme de la violence politique!"

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, la coalition Samm Sa Kaddù a exprimé son étonnement relativement "à la plainte déposée contre la présidente Anta Babacar Ngom par le parti Pastef sous prétexte d’accusations fallacieuses et infondées."



Et de renchérir : "Pastef qui a largement remporté la palme de la violence politique, de la provocation et des menaces au Sénégal, tente de faire de la diversion en pointant du doigt encore une fois un leader de la coalition Samm Sa Kaddù. Les menaces émises par la tête de liste de Pastef dans le département de Dakar faisant appel à l’utilisation de couteaux et de machettes, l’attaque du siège national de Samm Sa Kaddù à Dakar, les attaques des convois de Samm Sa Kaddù occasionnant des pertes matérielles et des blessures chez les militants sont autant d’actes qui sont encore impunis malgré les différentes plaintes."



Ladite coalition "marque toute sa solidarité à la présidente Anta Babacar Ngom et attire l’attention de l’opinion nationale et internationale sur la volonté clairement affichée des tenants du régime actuel de s’en prendre aux leaders de Samm Sa Kaddù." Avant de conclure : "La coalition Samm Sa Kaddù ne cédera à aucune forme d’intimidation et reste fermement concentrée sur son objectif qui est la victoire de l’opposition au soir du 17 Novembre 2024".